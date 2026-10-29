Ральф Шумахер: почти уверен, что Антонелли станет чемпионом Ф-1 в Мексике

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Ральф Шумахер предположил, что 20-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли досрочно станет чемпионом Формулы-1 уже на Гран-при Мексики.

«Я почти уверен, что он станет чемпионом Формулы-1 в Мексике. С этой машиной ему практически пришлось бы полностью сломаться, чтобы не набрать ни одного очка. Но Кими всё это заслужил. Его победа в Остине, безусловно, не была гарантирована. Это видно на примере его напарника по команде. Именно это и характеризует его мастерство», — приводит слова Шумахера портал Sky Sport Germany.