«Дело не только в Остине». Фернандо Алонсо снова жёстко раскритиковал уровень пилотов Ф-1

Двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо вновь критично высказался об уровне части пилотов Ф-1, а также выразил непонимание действий гонщика «Уильямса» Алекса Албона в гонке Гран-при США.

«Видел публикации в прессе, где журналисты пытались составить список из семи-восьми конкретных пилотов [которых я мог иметь в виду]. Сам я точную цифру не называл. Но, думаю, мы все прекрасно понимаем, о ком идёт речь и кого именно задел мой комментарий. До сих пор остаюсь при своём мнении.

Маневр Алекса на Гран-при США? Это была ошибка, в которой не было необходимости. Мне до сих пор сложно понять, какую возможность Алекс там вообще увидел. Но дело не только в Остине. К сожалению, я весь сезон провожу в этой части пелотона. Из кокпита я вижу такие вещи, о которых даже говорить не хочется.

Да, уровень пилотов снизился, всё осталось таким же. Из года в год одно и то же. Очевидно, что, когда ты находишься в хвосте решётки, машинами управлять сложнее. У них меньше сцепления, поэтому ошибки случаются чаще, так как у тебя просто нет возможности полностью контролировать ситуацию вокруг. Но я всё равно считаю, что все эти инциденты на первом круге, постоянные контакты, разлетающиеся во все стороны передние крылья — всё это лишнее. Особенно когда вы ни за что не боретесь, а финансовый потолок бюджетов усугубляет эту проблему. Но если их команды рады тому, что они регулярно тратят кучу денег на разбитые в каждой гонке детали, то это их дело», — приводит слова Алонсо портал RacingNews365.