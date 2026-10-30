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Расселл: у меня впереди ещё 12-15 лет в Формуле-1

Расселл: у меня впереди ещё 12-15 лет в Формуле-1
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своей карьере и мотивации, отметив примеры известных гонщиков Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо.

«Мне 28, и я вижу, как Льюис Хэмилтон отлично соревнуется в 41, а Фернандо Алонсо — в 45. Льюис выиграл большинство своих титулов в возрасте за 30. Я гоняюсь большую часть своей жизни. У меня было больше успешных лет, чем относительных неудач. Это не конец моего пути. У меня впереди ещё 12-15 лет в Ф-1», — приводит слова Расселла Race+ в социальной сети Х.

Напомним, в сезоне-2026 Джордж отстаёт от напарника по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли на 123 очка, занимая второе место в личном зачёте с 242 баллами.

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