«Был одним из тех, на кого я равнялся». Леклер вступился за Албона после критики Алонсо

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вступился за гонщика «Уильямса» Алекса Албона после критики со стороны двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин».

«Большинство пилотов пелотона росли вместе, выступая в картинге. Алекс уже тогда был среди лидеров и, по сути, был одним из гонщиков, на которых я равнялся. Он всегда выступал на одну-две категории выше меня, но был выдающимся пилотом.

Думаю, были гонщики, которые определённо выделялись на фоне остальных и продолжают выделяться на всех ступенях молодёжных серий. И сегодня, уверен, уровень очень и очень высокий — будь то в конце пелотона, в его середине или впереди. Меняется только техника, на которой мы выступаем, но требования к пилотам остаются очень высокими», — приводит слова Леклера издание GPblog.