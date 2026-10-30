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Претендент на чемпионство Хорхе Мартин допущен к гонке Гран-при Малайзии MotoGP

Претендент на чемпионство Хорхе Мартин допущен к гонке Гран-при Малайзии MotoGP
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Пилот «Априльи» Хорхе Мартин получил разрешение выступить в гонке Гран-при Малайзии MotoGP. Испанец прошёл медицинское обследование после первой тренировочной сессии уикенда, в которой показал 20-й результат.

MotoGP 2026. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Свободная практика 1
30 октября 2026, пятница. 05:45 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:58.912
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.474
3
Педро Акоста
KTM
+0.474

«Хорхе Мартин признан годным к участию в Гран-при Малайзии», – говорится в заявлении команды на официальной странице в социальной сети Х.

Напомним, Мартин упал в быстром повороте «Хейсхед» спринта Гран-при Австралии на восьмом круге трассы после нескольких кругов борьбы за лидерство с Марком Маркесом, своим соперником в чемпионате. После падения испанец несколько раз перевернулся в гравийной зоне. Его увезли на носилках в медицинский центр, откуда он вышел с загипсованной правой рукой.

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