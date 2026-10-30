Претендент на чемпионство Хорхе Мартин допущен к гонке Гран-при Малайзии MotoGP

Пилот «Априльи» Хорхе Мартин получил разрешение выступить в гонке Гран-при Малайзии MotoGP. Испанец прошёл медицинское обследование после первой тренировочной сессии уикенда, в которой показал 20-й результат.

«Хорхе Мартин признан годным к участию в Гран-при Малайзии», – говорится в заявлении команды на официальной странице в социальной сети Х.

Напомним, Мартин упал в быстром повороте «Хейсхед» спринта Гран-при Австралии на восьмом круге трассы после нескольких кругов борьбы за лидерство с Марком Маркесом, своим соперником в чемпионате. После падения испанец несколько раз перевернулся в гравийной зоне. Его увезли на носилках в медицинский центр, откуда он вышел с загипсованной правой рукой.