Серхио Перес оценил шансы Колтона Херты стать его напарником в «Кадиллаке» на сезон-2027

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о перспективах американца Колтона Херты стать его напарником в следующем сезоне Формулы-1.

«Думаю, он хорошо справляется со своей работой. Он предоставляет команде полезную обратную связь и важную информацию — именно этого мы от него и ждём. Очевидно, что по выступлениям в первой тренировке очень сложно оценить скорость пилота и его реальный уровень. Но сейчас он провёл больше времени за рулём, и мы начинаем лучше видеть его потенциал.

Очевидно, это не моё решение, но, думаю, именно Марцину Будковскому предстоит определить, кого команда хочет видеть за рулём. Я также очень хорошо работаю с Валттери [Боттасом]. Думаю, ему просто очень не повезло в нескольких гонках. Для команды это непростой выбор.

Я не принимаю участия в выборе пилота. Да и не хочу этим заниматься, потому что это не моё решение. Именно поэтому у нас есть такой человек, как Марцин, который изучит всю информацию и данные и решит, кто, по его мнению, лучше всего подходит для будущего команды. Очевидно, сейчас мы находимся в периоде, когда нам необходимо чрезвычайно быстро развиваться. Следующие три-четыре месяца будут решающими для нашей подготовки», — приводит слова Переса издание GPblog.