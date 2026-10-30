«Не знаю, когда ждать новостей, это не в моей власти». Берман — о контракте с «Хаасом»

Пилот «Хааса» Оливер Беарман подтвердил, что хочет продолжить выступать за команду в сезоне-2027.

«Думаю, здесь всё предельно ясно. Я хочу продолжить выступать за «Хаас». Это определённо моя цель. За кулисами мы прорабатываем несколько моментов, но я всегда чётко давал понять, что хочу остаться в «Хаасе». Сейчас мы просто завершаем согласование некоторых деталей. Честно говоря, не знаю, когда ждать новостей. Могу сказать, что это не в моей власти. Если бы всё зависело от меня, об этом объявили бы уже давно. Но сейчас мы работаем над несколькими более масштабными вопросами», – приводит слова Бермана официальный сайт ФИА.

Ранее источники сообщали, что подписание контракта Бермана замедлилось из-за высокой зарплаты, которую для себя хочет британец.