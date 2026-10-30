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«Ред Булл» почтил память скончавшегося актёра Патрика Стюарта

«Ред Булл» почтил память скончавшегося актёра Патрика Стюарта
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Команда «Ред Булл» отреагировала на смерть британского актёра Патрика Стюарта. Пресс-служба опубликовала фото с Гран-при Канады в сезоне-2017, где Стюарт поднялся на подиум с Даниэлем Риккардо и выпил шампанское из его ботинка.

«Покойся с миром, сэр Патрик Стюарт», — сказано в коротком послании в аккаунте «Ред Булл» в социальной сети Х.

О смерти актёра стало известно 29 октября. Стюарт скончался в своём доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Ему было 86 лет.

Патрик Стюарт снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь» и профессора Чарльза Ксавьера во франшизе «Люди Икс». Актёр также должен появиться в образе Ксавьера в предстоящем фильме «Мстители: Судный день».

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