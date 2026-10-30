«Дакар» опубликовал маршрут марафона-2027. Он пройдёт в Португалии, Испании и Марокко

Организаторы «Дакара» представили маршрут ралли-рейда 2027 года. Гонка пройдёт с 9 по 23 января и охватит сразу три страны: Португалию, Испанию и Марокко. Общая протяжённость маршрута составит 7824 км.

Старт будет дан в португальских Луле и Фару, а финиш состоится в марокканском Марракеше. После пролога 9 января гонщики отправятся на первый этап, который запланирован на 10 января. День отдыха пройдёт 17 января в Агадире.

Фото: Пресс-служба «Дакара»

«49-й «Дакар», который пройдёт в новом месте, сохранит спортивные стандарты, благодаря которым этот ралли-рейд всегда считался самым сложным испытанием в своём роде. Несмотря на сжатые сроки подготовки, нам удалось создать настоящий «Дакар». Что касается Марокко, то наши знания всей территории страны в сочетании с оперативными возможностями собственных команд позволяют выйти далеко за рамки форматов, которые уже проводились здесь. Участники увидят королевство от одного края до другого. Мы исследуем все его особенности благодаря маршруту беспрецедентного масштаба», – приводит слова директора «Дакара» Давида Кастера пресс-служба марафона.