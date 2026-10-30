15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кто эти люди?» Леклер отреагировал на слова о «Феррари» как о фаворите ГП Мексики

«Кто эти люди?» Леклер отреагировал на слова о «Феррари» как о фаворите ГП Мексики
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер с улыбкой отреагировал на предположение журналиста о том, что итальянская команда считается фаворитом предстоящего Гран-при Мексики.

Журналист: Для многих людей «Феррари» являются фаворитами в этот уикенд.

Леклер: Кто эти люди? (Смеётся.), — пошутил Шарль во время пресс-конференции перед Гран-при Мексики.

По словам Леклера, в Остине у «Феррари» на протяжении большей части уикенда была самая быстрая машина, однако команде по-прежнему непросто добиться от неё оптимальной работы. Главная сложность связана с шинами: болид очень чувствителен даже к небольшим изменениям температуры трассы, из-за чего может быстро потерять оптимальный рабочий диапазон.

Читать далее:
«Был одним из тех, на кого я равнялся». Леклер вступился за Албона после критики Алонсо