«Кто эти люди?» Леклер отреагировал на слова о «Феррари» как о фаворите ГП Мексики

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер с улыбкой отреагировал на предположение журналиста о том, что итальянская команда считается фаворитом предстоящего Гран-при Мексики.

Журналист: Для многих людей «Феррари» являются фаворитами в этот уикенд.

Леклер: Кто эти люди? (Смеётся.), — пошутил Шарль во время пресс-конференции перед Гран-при Мексики.

По словам Леклера, в Остине у «Феррари» на протяжении большей части уикенда была самая быстрая машина, однако команде по-прежнему непросто добиться от неё оптимальной работы. Главная сложность связана с шинами: болид очень чувствителен даже к небольшим изменениям температуры трассы, из-за чего может быстро потерять оптимальный рабочий диапазон.