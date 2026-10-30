«Ауди» объявила об уходе сотрудника, начавшего карьеру в «Заубере» 39 лет назад

Команда «Ауди» объявила об уходе Бита Цендера. Он покинет коллектив в конце декабря 2026 года в рамках реструктуризации его структуры перед сезоном-2027. Цендер проработал в команде 39 лет и за это время стал наставником для сотен сотрудников и гонщиков, связанных с базой в Хинвиле.

Цендер присоединился к «Зауберу» в 1988 году и участвовал в работе программы команды в гонках на спорткарах. В её составе коллектив выиграл «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира по гонкам на спорткарах в 1989 и 1990 годах. В 1993-м Цендер перешёл вместе с командой в Формулу-1, а годом позже стал её менеджером. В 2018 году он вошёл в руководящий комитет, а последней его должностью в команде стала должность директора по историческому наследию и специальным программам.

За время работы Цендер пережил вместе с коллективом как успешные периоды, так и трудные времена. В заявлении «Ауди» отмечается, что он неизменно сохранял профессионализм, соревновательный настрой и стремление к победам.

На счету специалиста 36 гонок чемпионата мира по гонкам на спорткарах и 601 Гран-при Формулы-1 подряд. Команда поблагодарила Цендера за многолетнюю работу и пожелала ему всего наилучшего в будущем.