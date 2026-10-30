Сайнс — о конфликте Албона и Алонсо: сейчас в Ф-1 самый высокий уровень таланта пилотов

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал конфликт между своим напарником Алексом Албоном и двукратным чемпионом Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Напомним, Алонсо резко высказался о задней части пелотона после контакта с Албоном на Гран-при США.

«Думаю, в первую очередь он имел в виду Алекса и высказался о нём довольно жёстко. Пожалуй, до этого года я никогда не оказывался в последней трети пелотона. Впервые за карьеру я борюсь в задней части средней группы, и, конечно, это неприятно. Тебе приходится бороться с пилотами, которым практически нечего терять, поскольку их лучший возможный результат – 20-е место. Поэтому иногда возникают инциденты и ситуации, которые никогда бы не произошли в передней части пелотона, просто потому, что там гораздо больше поставлено на карту.

На мой взгляд, никто из нас, кто находится в последней трети пелотона, не заслуживает борьбы за такие позиции. У всех нас достаточно таланта, чтобы бороться за подиумы, попадание в топ-5 и даже победы. В задней части пелотона гораздо сильнее влияние грязного воздуха, чаще возникает эффект аккордеона, больше ситуаций, когда три или четыре машины входят в поворот бок о бок. Поэтому вероятность инцидентов выше. Так будет всегда.

Я выступаю в Формуле-1 уже 12 лет, и, если выбирать сезон, в котором уровень таланта пилотов самый высокий, я назову нынешний. Не могу вспомнить никого, кто не соответствовал бы стандартам Формулы-1. Все новички, пришедшие в чемпионат за последние годы, тоже очень хороши. Думаю, во второй половине пелотона происходит больше инцидентов, хотя мне хочется верить, что дело в отдельных обстоятельствах, а не в уровне пилотов», – приводит слова Сайнса испанская редакция Motorsport.