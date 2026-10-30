«Уверен, что он сможет вернуться». Хэмилтон — об отрыве Расселла от Антонелли

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что на разницу в очках между гонщиками «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом повлияли технические проблемы, с которыми британец сталкивался по ходу сезона-2026. Хэмилтона спросили, удивляет ли его настолько большой разрыв между напарниками.

«Я не совсем знаю, с какими трудностями столкнулся Джордж. Очевидно, я не в их команде, поэтому не могу сказать наверняка. Но я знаю, что у него было много проблем. В этом сезоне их было гораздо больше на его машине — фактически большинство проблем возникало именно с болидом Джорджа.

Думаю, для него это было очень непросто. У Кими же в этом плане сезон складывался гораздо спокойнее: у него было меньше проблем с машиной. К тому же он проводил сильные гонки на каждом этапе.

У Джорджа был очень хороший темп, особенно в начале сезона. Он делал шаги вперёд, хотя иногда возникали и трудности. Я не знаю, почему разрыв стал настолько большим, но уверен, что он сможет вернуться. Каждый уикенд Джордж снова выходит на трассу и выкладывается на максимум», — сказал Хэмилтон во время пресс-подхода перед Гран-при Мексики.