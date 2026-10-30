Лоусон — о неопределённости с контрактом: раньше думал об этом много, теперь нет смысла

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что практически перестал переживать из-за неопределённости со своим будущим в Формуле-1.

«Честно говоря, если вспомнить прошлый год, тогда я, вероятно, думал об этом очень много. Возможно, это даже сказывалось на моих выступлениях за рулём, и пилотировал я не так хорошо. В этом году, как мне кажется, в целом всё складывается гораздо лучше, и я практически не думаю об этом.

Учитывая, как проходит сезон, особенно последние несколько гонок, я не вижу смысла об этом размышлять или беспокоиться. Поэтому я просто стараюсь сохранять стабильность. В Формуле-1 это очень сложно, здесь, очевидно, многое зависит от различных обстоятельств. Но в последнее время мы выступаем сильно и сейчас боремся за пятое место в Кубке конструкторов. Сосредоточенность на этой задаче тоже помогает мне не отвлекаться», – сказал Лоусон в видео для Формулы-1.