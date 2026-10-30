GPblog: General Motors хотят заменить Боттаса на Херту. Внутри «Кадиллака» против

Один из владельцев «Кадиллака» General Motors рассматривает возможность повысить Колтона Херту в основной состав команды на сезон-2027. В руководстве американского концерна заинтересованы в том, чтобы американец стал напарником Серхио Переса, однако внутри команды предпочитают сохранить Валттери Боттаса.

По информации GPblog, вопрос о возможной замене финского гонщика стал актуальнее после того, как Перес продлил контракт с «Кадиллаком» до конца 2029 года. Несколько источников сообщили, что представители непосредственно команды «Кадиллак» предпочли бы продолжить сотрудничество с Боттасом.

Причина разногласий заключается в разных подходах к развитию проекта. В General Motors заинтересованы в появлении американского гонщика в составе команды, тогда как внутри коллектива считают, что на нынешнем этапе особенно важны преемственность и стабильность.