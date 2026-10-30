«Будь я руководителем, был бы недоволен». Алонсо — о нехватке таланта у пилотов Формулы-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», продолжил высказываться о низком уровне пилотирования некоторых гонщиков. Испанец обратил внимание на частые ошибки и аварии на первых кругах гонок.

«Просто очень низкий уровень пилотирования и отсутствие таланта. Когда ты постоянно допускаешь ошибки на протяжении всего сезона и попадаешь в аварии на первом круге в 50% гонок, я бы, будь руководителем команды, совершенно точно был недоволен (улыбается). Но если их это устраивает, что ж, меня тоже это устраивает», — сказал Алонсо во время пресс-подхода с журналистами перед Гран-при Мексики.