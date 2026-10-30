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Второй этап Systême Electric Drift Challenge пройдёт в Усть-Лабинске 31 октября и 1 ноября

Второй этап Systême Electric Drift Challenge пройдёт в Усть-Лабинске 31 октября и 1 ноября
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В Усть-Лабинске Краснодарского края в ближайшие выходные состоится второй этап восьмого сезона чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge. На соревнования уже заявились более 70 пилотов из России, Беларуси и Казахстана.

В субботу, 31 октября, участники проведут квалификацию. На следующий день 32 лучших пилота выйдут на старт парных заездов. Параллельно с основным зачётом на трассе проходят учебно-тренировочные сборы для юных дрифтеров. Их участники также выступят в квалификации и парных заездах.

Зрители смогут наблюдать за соревнованиями с трибун и из зон свободного размещения в течение обоих гоночных дней. Кроме того, болельщики смогут получить автографы пилотов во время традиционного парада участников. Для обладателей некоторых категорий билетов предусмотрен доступ в сервис-парк.

После второго этапа чемпионат уйдёт на перерыв. Заключительные, третий и четвёртый этапы сезона пройдут в марте 2027 года:

  • третий этап: 20-21 марта 2027 года.
  • четвёртый этап: 27-28 марта 2027 года.
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