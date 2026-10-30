Хэмилтон: за последние 70 лет в Ф-1 не было никого, похожего на меня

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не исключил, что продолжит выступления в Формуле-1 до 2030-х годов.

«Прежде всего за последние 70 лет здесь не было никого, похожего на меня. Я считаю, что устроен иначе. Конечно, впереди есть трудности, которые я пока не могу предвидеть и которые связаны с возрастом. На протяжении всей карьеры существовало множество предубеждений о том, что с возрастом ухудшается время реакции. Вы видели мою реакцию в прошлой гонке? Она быстрее, чем у некоторых самых молодых гонщиков здесь. Есть много способов поддерживать себя и свой разум в тонусе.

Думаю, всё зависит от того, готов ли ты жертвовать всем ради этого. Я продолжаю это делать и сейчас. Не могу сказать, захочу ли я заниматься тем же через четыре года, но мне по-прежнему нравится то, чем я занимаюсь. Сейчас я полностью отдаю себя этому делу и намерен продолжать в обозримом будущем. Смогу ли я в 44 года бороться с 20-летним гонщиком? Кто знает. Однако в 41 год я могу с ним конкурировать. Время покажет, буду ли я здесь в 2030-х», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.