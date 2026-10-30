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«Особо не думал о том, как высказался». Хаджар — о критике стратегии «Ред Булл» на ГП США

«Особо не думал о том, как высказался». Хаджар — о критике стратегии «Ред Булл» на ГП США
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22-летний пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар снова выразил уверенность в своей правоте насчёт критики стратегии команды на Гран-при США, но признал, что должен был быть более корректным в формулировках.

«Я особо не думал [насчёт того, как высказался]. Мы должны быть честны с собой, однако есть вещи, которые мне следовало оставить при себе. Я это понимаю. Думаю, как команда мы, вероятно, были недостаточно открыты к стратегии с одним пит-стопом. В каком-то смысле мы были очень уверены, что более мягкий состав работает лучше. Возможно, мы думали, что деградация выше, чем была на самом деле.

У меня был хороший темп на софте, поэтому я не хотел заезжать в боксы слишком рано. В то же время мы не хотели, чтобы Макс терял гоночное время, потому что у него другая стратегия. В итоге всё запуталось, потому что, если бы мы все были на одном пит-стопе, все были бы довольны. Вот и всё», — приводит слова Хаджара портал Motorsport.

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