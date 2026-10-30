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Берни Экклстоун предположил, какое место займёт Ферстаппен по итогам сезона-2026

Берни Экклстоун предположил, какое место займёт Ферстаппен по итогам сезона-2026
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Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун сделал прогноз на итоговое положение четырёхкратного чемпиона мира, нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезоне-2026 и оценил перспективы борьбы за титул в следующем сезоне.

«Думаю, Макс Ферстаппен финиширует вторым в чемпионате мира. Фанаты уже могут с нетерпением ждать 2027 года, когда безупречный и невероятно быстрый спортсмен Кими Антонелли будет соперничать с Ферстаппеном. Однако Максу понадобится машина, которая будет работать с первой же гонки, а не такая, как в этом сезоне», — приводит слова Экклстоуна портал Blick.

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