Антонелли ответил, сожалеет ли, что упустил шанс прожить обычную подростковую жизнь

20-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли не сожалеет о том, что не смог прожить жизнь обычного подростка.

«В общем-то, нет, если честно. Я действительно люблю ту жизнь, которую веду. Когда ты взрослеешь и точно знаешь, чего хочешь от жизни, ты готов пойти на такие жертвы», — приводит слова Антонелли аккаунт Everything Formula в социальной сети Х.

Итальянский пилот в данный момент является лидером в личном зачёте Формулы-1. На счету Антонелли 392 очка после 18 этапов «Королевских гонок».

Ранее Эмерсон Фиттипальди дал совет Антонелли для завоевания титула чемпиона Ф-1 на ГП Мексики.