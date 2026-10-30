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Антонелли ответил, сожалеет ли, что упустил шанс прожить обычную подростковую жизнь

Антонелли ответил, сожалеет ли, что упустил шанс прожить обычную подростковую жизнь
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20-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли не сожалеет о том, что не смог прожить жизнь обычного подростка.

«В общем-то, нет, если честно. Я действительно люблю ту жизнь, которую веду. Когда ты взрослеешь и точно знаешь, чего хочешь от жизни, ты готов пойти на такие жертвы», — приводит слова Антонелли аккаунт Everything Formula в социальной сети Х.

Итальянский пилот в данный момент является лидером в личном зачёте Формулы-1. На счету Антонелли 392 очка после 18 этапов «Королевских гонок».

Ранее Эмерсон Фиттипальди дал совет Антонелли для завоевания титула чемпиона Ф-1 на ГП Мексики.

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