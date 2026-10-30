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Инсайдер сообщил, примет ли Антонелли участие в тренировках ГП Мексики

Инсайдер сообщил, примет ли Антонелли участие в тренировках ГП Мексики
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20-летний гонщик немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли примет участие в тренировках Гран-при Мексики. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Томас Махер со ссылкой на команду на своей странице в социальной сети Х.

Первая тренировка 19-го этапа Формулы-1 состоится сегодня, 30 октября, на автодроме имени братьев Родригес, и начнётся в 21:30 мск.

Итальянский пилот в данный момент является лидером в личном зачёте Формулы-1. На счету Андреа Кими Антонелли 392 очка после 18 этапов «Королевских гонок».

Ранее Эмерсон Фиттипальди дал совет Антонелли для завоевания титула чемпиона Ф-1 на Гран-при Мексики.

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