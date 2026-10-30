Монтойя предположил, кто станет победителем ГП Мексики

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан-Пабло Монтойя предположил, кто станет победителем грядущего Гран-при Мексики, который состоится на автодроме имени братьев Родригес.

«Мексика может стать подходящей трассой для SF-26, команда из Маранелло в состоянии показать хорошие результаты. Это может быть необыкновенная гонка, с очередной борьбой между Кими Антонелли и Максом Ферстаппеном. Кроме того, длинный разгон перед первым поворотом, как всегда, обещает зрелищный старт. Если бы мне пришлось делать прогноз относительно подиума, я бы сказал, что победит Леклер, за ним последуют Ферстаппен и Антонелли», — приводит слова Монтойи портал FormulaPassion.