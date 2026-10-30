Расселл объяснил, почему его стиль пилотирования не подходит под действующий регламент Ф-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подробно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в текущем сезоне из-за своего естественного стиля пилотирования при нынешнем техническом регламенте.

«Я всегда был пилотом, который делает акцент на прохождении поворота от середины до выхода, а это часто означает, что я начинаю открывать газ раньше большинства. С новыми силовыми установками из-за этого я расходую больше энергии, и такой пилотаж порой оказывается не самым эффективным с точки зрения работы силовой установки.

Во-вторых, давление в шинах в этом году очень, очень высокое, особенно в задних. В «Пирелли» заложили запас в несколько PSI, прежде всего на задней оси. Это тоже немного мешало мне, поскольку я стараюсь атаковать на выходах. Задние шины хуже справляются с такой нагрузкой, да и со стороны силовой установки есть свои ограничения. Эти два фактора сильно мешали мне использовать мой естественный стиль пилотирования. Я бы сказал, что именно это было главной трудностью в нынешнем сезоне», — приводит слова Расселла официальный сайт Ф-1.