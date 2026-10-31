«Тогда он выиграет титул». Вольф назвал условие чемпионства Расселла в сезоне-2027

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отверг мнение, что британский пилот Джордж Расселл сильно медленнее итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли, а также предположил, в каком случае Джордж может стать чемпионом Ф-1 в сезоне-2027.

«Джордж испытывает большие трудности, и я думаю, это связано со сложностями в правильной настройке болида. И ответственность лежит на нас. Мы должны вместе с ним понять, почему существует такая разница в результатах, ведь Джордж не на полсекунды и даже не на три десятых секунды медленнее Кими. Это совершенно не так.

Возможно, сложно справиться с ситуацией, когда ты чувствуешь, что это твой сезон, а на другой стороне оказывается вундеркинд, который превосходит тебя. Но если мы предоставим Джорджу быструю машину в следующем сезоне, у него будет всё необходимое, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Вольфа портал FormulaPassion.