«Кадиллак» сообщил о проблемах Серхио Переса со здоровьем

Пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес не сможет принять участия в фан-форуме на домашнем Гран-при Мексики из-за недомогания, сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети Х.

«К сожалению, Чеко Перес не сможет посетить сегодняшний фан-форум на своём домашнем Гран-при из-за болезни. И он, и команда приносят извинения всем болельщикам, которые пришли, чтобы увидеть его. Чеко и команда приняли решение дать ему дополнительное время на отдых и восстановление сегодня утром перед предстоящими заездами на трассе.

На его участие в оставшейся части гоночного уикенда, включая первую и вторую свободные практики, это не влияет. Напарник по команде Валттери Боттас выполнит все медиаобязанности и примет участие во второй свободной практике сегодня, как и планировалось. Мы благодарим наших болельщиков за понимание и поддержку и с нетерпением ждём встречи с вами на трассе», — говорится в официальном заявлении команды.