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Валттери Боттас оштрафован с потерей 50 позиций на старте гонки ГП Мексики

Валттери Боттас оштрафован с потерей 50 позиций на старте гонки ГП Мексики
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Пилот американской команды Формула-1 «Кадиллак» финн Валттери Боттас оштрафован с потерей 50 позиций на старте гонки Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба ФИА.

Гонщик из Финляндии получил подобный штраф, поскольку команда превысила лимиты на замену элементов силовой установки, разрешённых на сезон, а именно за установление пятого двигателя внутреннего сгорания, пятую турбину, четвёртый мотор-генератор MGU-K, четвёртый накопитель энергии и четвёртый блок управляющей электроники. Таким образом, Валттери Боттас будет стартовать в гонке Гран-при Мексики с последнего места на стартовой решётке.

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