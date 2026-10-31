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«В его бестактности нет ничего нового». Р. Шумахер — о словах Хорнера в адрес Марко

«В его бестактности нет ничего нового». Р. Шумахер — о словах Хорнера в адрес Марко
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал заявления экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который ранее обвинил в своём уходе из команды бывшего советника коллектива Хельмута Марко.

«К сожалению, в бестактности Кристиана Хорнера нет ничего нового. Мне кажется, это очень грустно. Он уничтожает собственный труд. Он был очень успешен с этой командой, сыграл важную роль в создании мотора, который сейчас приносит «Ред Булл» победы. Он собрал людей, а затем создал подобное. Если честно, всё это очень печально», – приводит слова Шумахера GPblog.

Напомним, Кристиан Хорнер был уволен из австрийской команды летом 2025 года. Хельмут Марко покинул свой пост главного советника через несколько месяцев, в декабре того же года.

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