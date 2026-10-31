Херта заработал баллы для получения суперлицензии, позволяющей выступать в Ф-1 в 2027 году

Пилот «Хайтека» Колтон Херта, выступающий в Формуле-2 и являющийся тест-пилотом «Кадиллака», заработал 40-й балл для получения суперлицензии после того, как успешно провёл первую тренировку Гран-при Мексики. Об этом сообщает портал PlanetF1.

Таким образом, представитель США получил легальное право выступать в Формуле-1 уже в следующем сезоне.

Также отметим, что руководство компании General Motors, которая является одним из владельцев «Кадиллака», рассматривает возможность повысить Колтона Херту в основной состав команды на сезон-2027, отдав ему место финского пилота Валттери Боттаса.

Ранее Серхио Перес оценил шансы Колтона Херты стать его напарником в «Кадиллаке» на сезон-2027.