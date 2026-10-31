Ферстаппен и Лоусон столкнулись на второй тренировке Гран-при Мексики

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») и пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон столкнулись во время второй тренировки Гран-при Мексики.

Инцидент произошёл в начале сессии. В 11-м повороте Ферстаппен попытался опередить новозеландца по внутренней траектории, однако Лоусон не уступил и на выходе из 12-го поворота вытеснил Макса на обочину. Тот не сбросил газ и, возвращаясь на трассу в 13-м повороте, врезался в машину Лоусона. Удар не был сильным, но привёл к повреждению переднего антикрыла на болиде новозеландца. Кроме того, из-за оставшихся на асфальте обломков заезды были прерваны красными флагами.