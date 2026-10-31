Херте всё ещё не хватает одного балла для получения суперлицензии Формулы-1 — The Race

Американский гонщик Колтон Херта пока не набрал необходимое количество баллов для получения суперлицензии Международной автомобильной федерации (FIA), которая позволит ему выступать в Формуле-1. Несмотря на участие в первой тренировке Гран-при Мексики, в его активе по-прежнему 39 из необходимых 40 очков. Об этом сообщает The Race.

Как выяснилось, первоначальные расчёты «Кадиллака» основывались на ошибочных данных, опубликованных на официальном сайте IndyCar. Команда считала, что по итогам сезона-2025 Херта занял шестое место, опередив Феликса Розенквиста. Однако оба гонщика набрали одинаковое количество очков, а швед оказался выше благодаря большему числу вторых мест. В действительности Херта завершил чемпионат седьмым и получил за этот результат четыре балла для суперлицензии вместо шести.

После исправления таблицы IndyCar выяснилось, что у американца 39 очков: 30 он заработал за второе место в сезоне-2024, ещё одно — за десятое место в чемпионате-2023, четыре — за выступления в первых тренировках Ф-1 в 2026 году, а также четыре — за результат в IndyCar в прошлом сезоне.

Таким образом, Херте необходимо набрать ещё один балл. По информации The Race, «Кадиллак» с высокой вероятностью предоставит гонщику возможность провести ещё одну тренировку в рамках этапа Формулы-1 до конца года.