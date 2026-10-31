Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Малайзии MotoGP, Бедзекки — пятый

Испанский гонщик «Дукати» Алекс Маркес показал лучшее время во второй части квалификации Гран-при Малайзии MotoGP. На трассе в Куала-Лумпуре он преодолел круг за 1:56.493.

Второе место занял его брат Марк Маркес, также представляющий «Дукати». Он уступил лидеру 0,070. Тройку лучших замкнул Педро Акоста из «КТМ» с отставанием в 0,084.

MotoGP. Результаты второй части квалификации Гран-при Малайзии: