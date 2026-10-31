Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Малайзии MotoGP, Бедзекки — пятый
Испанский гонщик «Дукати» Алекс Маркес показал лучшее время во второй части квалификации Гран-при Малайзии MotoGP. На трассе в Куала-Лумпуре он преодолел круг за 1:56.493.
Второе место занял его брат Марк Маркес, также представляющий «Дукати». Он уступил лидеру 0,070. Тройку лучших замкнул Педро Акоста из «КТМ» с отставанием в 0,084.
MotoGP. Результаты второй части квалификации Гран-при Малайзии:
- Алекс Маркес («Дукати») — 1:56.493.
- Марк Маркес («Дукати») +0.070.
- Педро Акоста («КТМ») — +0.084.
- Аи Огура («Априлья») — +0.124.
- Марко Бедзекки («Априлья») — +0.175.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — +0.349.
- Энеа Бастьянини (KTM) — +0.477.
- Жоанн Зарко («Хонда») — +0.523.
- Франко Морбиделли («Дукати») — +0.775.
- Франческо Баньяя («Дукати») — +0.794.
- Жоан Мир («Хонда») — +0.850.
- Маверик Виньялес («КТМ») — +1.244.