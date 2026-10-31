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Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Малайзии MotoGP, Бедзекки — пятый

Алекс Маркес выиграл квалификацию Гран-при Малайзии MotoGP, Бедзекки — пятый
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Испанский гонщик «Дукати» Алекс Маркес показал лучшее время во второй части квалификации Гран-при Малайзии MotoGP. На трассе в Куала-Лумпуре он преодолел круг за 1:56.493.

MotoGP 2026. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Квалификация 2
31 октября 2026, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
1:56.493
2
Марк Маркес
Ducati
+0.070
3
Педро Акоста
KTM
+0.084

Второе место занял его брат Марк Маркес, также представляющий «Дукати». Он уступил лидеру 0,070. Тройку лучших замкнул Педро Акоста из «КТМ» с отставанием в 0,084.

MotoGP. Результаты второй части квалификации Гран-при Малайзии:

  1. Алекс Маркес («Дукати») — 1:56.493.
  2. Марк Маркес («Дукати») +0.070.
  3. Педро Акоста («КТМ») — +0.084.
  4. Аи Огура («Априлья») — +0.124.
  5. Марко Бедзекки («Априлья») — +0.175.
  6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — +0.349.
  7. Энеа Бастьянини (KTM) — +0.477.
  8. Жоанн Зарко («Хонда») — +0.523.
  9. Франко Морбиделли («Дукати») — +0.775.
  10. Франческо Баньяя («Дукати») — +0.794.
  11. Жоан Мир («Хонда») — +0.850.
  12. Маверик Виньялес («КТМ») — +1.244.