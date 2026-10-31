Ферстаппен и Лоусон потеряют по одной позиции на решётке за аварию на тренировке

Пилоты Формулы-1 Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон наказаны за инцидент во время второй свободной практики Гран-при Мексики. Стюарды ФИА назначили обоим гонщикам штраф в одну позицию на стартовой решётке гонки. Также каждый из них получил по одному штрафному баллу на суперлицензию, сообщает Motosport.

Столкновение произошло в районе стадионного сектора трассы «Эрманос Родригес». Ферстаппен попытался пройти Лоусона перед 12-м поворотом, однако новозеландец не уступил позицию. Соперники вошли в следующий поворот бок о бок, после чего нидерландец оказался за пределами трассы. Затем машины двух представителей команд Рейсинг Буллз соприкоснулись.

После сессии оба пилота признали, что их действия были излишне рискован