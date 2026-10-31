Исака Хаджара вызвали к стюардам за грубый толчок болельщика в паддоке

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар должен явиться к стюардам Гран-при Мексики утром 31 октября из-за эпизода, произошедшего в паддоке Формулы-1.

По пути к гаражу французский гонщик оттолкнул болельщика, который попытался обнять его за плечи и сделать совместное селфи.

В официальном документе ФИА указано, что Хаджар и представитель команды вызваны на разбирательство по подозрению в нарушении статьи 12.2.1 Международного спортивного кодекса — ненадлежащем поведении в связи с инцидентом в паддоке. Слушание назначено на 10:15 по местному времени.

Напомним, пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Мексики. Вторым стал гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли (+0.659), третьим — Фредерик Вести также из «Мерседеса» (+0.733).