15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исака Хаджара вызвали к стюардам за грубый толчок болельщика в паддоке

Исака Хаджара вызвали к стюардам за грубый толчок болельщика в паддоке
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар должен явиться к стюардам Гран-при Мексики утром 31 октября из-за эпизода, произошедшего в паддоке Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
30 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.128
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.659
3
Фредерик Вести
Mercedes AMG F1
+0.733

По пути к гаражу французский гонщик оттолкнул болельщика, который попытался обнять его за плечи и сделать совместное селфи.

В официальном документе ФИА указано, что Хаджар и представитель команды вызваны на разбирательство по подозрению в нарушении статьи 12.2.1 Международного спортивного кодекса — ненадлежащем поведении в связи с инцидентом в паддоке. Слушание назначено на 10:15 по местному времени.

Напомним, пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Мексики. Вторым стал гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли (+0.659), третьим — Фредерик Вести также из «Мерседеса» (+0.733).