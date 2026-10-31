«Чемпионат для меня потерян». Претендент на титул MotoGP Мартин — о снятии с ГП Малайзии

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин («Априлья») прокомментировал снятие с Гран-при Малайзии из-за перелома руки, полученного в прошлые выходные в Австралии.

«Конечно, чемпионат на кону. Но я думаю, теперь мне не нужно думать о титуле. Может быть, смогу выиграть его, но для меня он уже потерян. Конечно, я буду бороться до конца. Не только за себя, потому что в конце концов я уже чемпион [2024 года], но ради своей команды, ради своих людей я буду бороться до конца.

Я пытался и старался изо всех сил, чтобы попытаться проехать уже здесь, в Малайзии, но процесс заживления ещё на ранней стадии. Заживление идёт очень быстро, но недостаточно, чтобы быть эффективным на мотоцикле. Я чувствовал, что могу ехать почти без боли, но, может быть, один круг. После этого у меня начиналась сильная боль, я не могу быть стабильным. Так что, глядя на время кругов и мою производительность, мы решили остановиться, попытаться подождать.

К тому же у нас Катар на следующей неделе, и моя цель — поехать туда. Мы вместе с командой подумали, что то, что я делал… Было бы очень трудно даже набрать одно очко, так что мы хотим остановиться, попытаться отдохнуть, дать руке восстановиться. У меня не было силы, которую я действительно хочу, потому что, как только я чувствую боль, мне нужно ослабить хват на руле. Так что продолжать форсировать восстановление было не лучшей идеей, потому что если я продолжу, то это не приведёт ни к чему хорошему. Это случалось со мной в прошлом, и я не хотел упасть или получить худшую травму из-за попытки гоняться в таком состоянии.

Так что попробовал, я отдал всё. Думаю, всё, что мы делали, было невероятно, так что боль была действительно под контролем, но я не был эффективен для езды на протяжении 20 кругов, поэтому продолжать наматывать круги и продолжать ухудшать руку было бесполезно. Так что лучше подождать, постараться дать кости зажить ещё немного в течение ещё одной недели, и, конечно, в Катаре я буду чувствовать себя лучше. Мы работаем примерно по тому же плану, что был у меня на этой неделе. Все терапии, которые я могу делать дома. Я вернусь домой сегодня, потому что по крайней мере завтра, в воскресенье, и уже смогу начать свои терапии. Прогресс, который у меня был за эту неделю, был невероятным. Если у меня будет такой же процесс восстановления на этой неделе, я буду чувствовать себя, может быть, на 80% восстановленным. И если я смогу проехать 20 кругов, точно смогу