«Абсолютная чушь». Комацу — о требовании Бермана заплаты в € 6 млн по новому контракту

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу отреагировал на слухи, что новый контракт с Оливером Берманом не заключается из-за его требования зарплаты в € 6 млн.

«Понятия не имею, откуда это взялось. Люди говорят: «Нет дыма без огня». Но на самом деле некоторые просто выдумывают историю. Я не знаю, кто раздул эту цифру в € 6 млн. Я увидел это в первый раз в соцсетях или мне переслали.

Мне нечего комментировать, потому что это даже близко не соответствует правде. Зачем мы занимаемся такой абсолютной ерундой? Какой в этом смысл? Эти люди явно не пытаются ничем помочь нам, верно? Удивительно, как в наши дни люди не проверяют источник. «Окей, я хочу получить больше кликов. Хочу получить больше лайков». Так что они копируют и вставляют эти истории и продолжают их тиражировать. Не успеешь оглянуться, как 20 человек распространяют истории, которые они считают правдой. Это абсолютная чушь», — приводит слова Комацу издание The Race.