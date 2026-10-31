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Видео: инцидент с фанатом, за который Хаджар был вызван к стюардам на ГП Мексики

Видео: инцидент с фанатом, за который Хаджар был вызван к стюардам на ГП Мексики
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В социальных сетях появился видеоролик инцидента, который произошёл в паддоке на Гран-при Мексики Формулы-1 между 22-летним франко-алжирским гонщиком Исаком Хаджаром, выступающим за команду «Ред Булл», и фанатом.

За этот толчок Хаджар был вызван к стюардам.

Исак выступает в Формуле-1 с 2025 года, когда дебютировал за рулём «Рейсинг Буллз». В 2026-м стал боевым пилотом «Ред Булл». За 18 этапов нынешнего сезона он набрал 105 очков и занимает восьмое место в личном зачёте. Его напарник — нидерландский спортсмен, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен — идёт на четвёртом месте с 236 очками в активе.

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