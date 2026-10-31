Ферстаппен — о Лоусоне: не очень умное поведение, когда ты борешься за место в команде

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с представителем «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном на второй тренировке Гран-при Мексики, когда оба пилота стремились оказаться впереди при уходе на очередной быстрый круг.

«Он ехал очень медленно, так что я решил: окей, надо обогнать. Но как только он увидел, что подъезжаю, то начал разгоняться. Не знаю, что у него происходило в голове, но он просто пытался выдавить меня с трассы. На мой взгляд, это не очень умное поведение в его положении, когда борешься за место в команде», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

За это столкновение Ферстаппен и Лоусон были оштрафованы потерей одной