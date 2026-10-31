Руководитель «Рейсинг Буллз» прокомментировал столкновение Лоусона и Ферстаппена

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о столкновении своего пилота Лиама Лоусона и представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена на второй практике Гран-при Мексики, когда оба пилота стремились раньше уйти на очередной быстрый круг.

«Когда ты здесь на круге, очень важно быстро проехать последний сектор, потому что это обеспечит тебе работу шин в первом повороте. Без этого ты рискуешь заблокировать передние колёса. Они оба пытались проехать быстро. Если описать одним словом, это «необязательный» инцидент.

Уверен, у каждого из них своё мнение. Думаю, когда они посмотрят повторы с холодной головой, оба посчитают, что могли бы отработать лучше. Повторюсь — это было что-то необязательное», — приводит слова Пермейна RacingNews365.