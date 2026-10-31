Названы пилоты, которые могут заменить Леклера, если он пропустит ГП из-за родов жены

Издание Motorsport заявило, что команда Формулы-1 «Феррари» уже подобрала двух пилотов, которые могут заменить 28-летнего монегаска Шарля Леклера в случае, если он будет вынужден пропустить Гран-при из-за рождения ребёнка.

«По имеющейся информации, наиболее вероятным кандидатом на замену Леклера является член академии пилотов «Феррари» Дино Беганович. 22-летний швед в этом году выступает в Формуле-2, но уже имеет некоторый опыт пилотирования болида «Феррари» текущего сезона: ранее в этом году он управлял машиной Хэмилтона на первой тренировке в Барселоне. Он также принял участие в тренировочной сессии за рулём болида Леклера в Австрии. В 2027 году он должен стать официальным резервным и тестовым пилотом «Феррари».

Ещё один вариант — Антонио Джовинацци, давний резервный пилот «Феррари». Итальянец выступал в Ф-1 за «Альфа Ромео» с 2019 по 2021 год, а с тех пор пилотировал за «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Ожидается, что он не будет первым в очереди на место в «Скудерии», что усложняет ситуацию, он в любом случае будет недоступен в уикенд Гран-при Бразилии из-за своих обязательств в WEC», — говорится в статье издания.

Монегаск и его жена Александра ожидают рождения первенца в последние недели сезона Формулы-1 2026 года. Пара не раскрыла предполагаемую дату родов.