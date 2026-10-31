Акоста выиграл дождевой спринт ГП Малайзии MotoGP, Марк Маркес — второй, Бедзекки — третий

В субботу, 31 октября, на автодроме в Куала-Лумпуре состоялась спринтерская гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Малайзии. Победу одержал испанский гонщик Педро Акоста из «КТМ». Вторым финишировал его будущий напарник и многократный чемпион Марк Маркес («Дукати»). Итальянец Марко Бедзекки («Априлья») — третий.

Одновременно со стартом заезда начался дождь, часть пилотов позже заехала в боксы и поменяла мотоциклы, взяв байки с дождевой резиной. Лидеры заезда в боксы не заезжали, а стартовавший с поула Алекс Маркес («Грезини Рейсинг») упал. После финиша начался проливной ливень.

MotoGP. Гран-при Малайзии. Спринт:

1. Педро Акоста («КТМ») — 10 кругов.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.578.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.310.

4. Аи Огура («Трекхаус Рейсинг») +1.793.

5. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +5.053.

6. Франческо Баньяя («Дукати») +8.330.

7. Брэд Биндер («КТМ») +8.484.

8. Диого Морейра («Хонда») +9.001.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +9.101.

10. Ж