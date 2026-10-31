Антонелли оценил темп «Мерседеса» после двух практик Гран-при Мексики

Лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Мексики Формулы-1, где показал второе и четвёртое время.

«Прежде всего было здорово снова оказаться за рулём и чувствовать себя здоровым сегодня. Это получилась интересная пятница здесь, в Мехико, никогда не бывает легко понять машину, особенно в первой тренировке, когда трассе требуется много наката. Мы попробовали несколько разных вещей между сессиями, чтобы вывести баланс машины в лучшее окно, и, похоже, во второй тренировке улучшили ситуацию.

Определённо есть ещё вещи, которые мы можем улучшить к следующему дню, и у нас есть над чем поработать этой ночью. «Феррари» выглядела очень быстрой, но мы сосредоточимся на себе, посмотрим, где можно найти больше производительности, надеюсь, поставим себя в хорошую позицию на субботу», — приводит слова Антонелли пресс-сл