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Антонелли оценил темп «Мерседеса» после двух практик Гран-при Мексики

Антонелли оценил темп «Мерседеса» после двух практик Гран-при Мексики
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Лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Мексики Формулы-1, где показал второе и четвёртое время.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Прежде всего было здорово снова оказаться за рулём и чувствовать себя здоровым сегодня. Это получилась интересная пятница здесь, в Мехико, никогда не бывает легко понять машину, особенно в первой тренировке, когда трассе требуется много наката. Мы попробовали несколько разных вещей между сессиями, чтобы вывести баланс машины в лучшее окно, и, похоже, во второй тренировке улучшили ситуацию.

Определённо есть ещё вещи, которые мы можем улучшить к следующему дню, и у нас есть над чем поработать этой ночью. «Феррари» выглядела очень быстрой, но мы сосредоточимся на себе, посмотрим, где можно найти больше производительности, надеюсь, поставим себя в хорошую позицию на субботу», — приводит слова Антонелли пресс-сл