«По-прежнему сложна в управлении». Норрис — о машине «Макларена» на ГП Мексики

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Мексики, где во второй он показал второе время. В первой тренировке его заменил Леонардо Форнаролли.

«Неплохое время в конце второй свободной практики, однако машина по-прежнему сложна в управлении. Темп определённо есть, но на данный момент борьба идёт с минимальным отрывом, так что в квалификации всё будет зависеть от того, насколько хорошо мы выступим. Спасибо Лео [Форнаролли] за поддержку во время первой свободной практики. Нам ещё многое предстоит отработать за ночь, но основа уже заложена», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.