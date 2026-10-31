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«По-прежнему сложна в управлении». Норрис — о машине «Макларена» на ГП Мексики

«По-прежнему сложна в управлении». Норрис — о машине «Макларена» на ГП Мексики
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Мексики, где во второй он показал второе время. В первой тренировке его заменил Леонардо Форнаролли.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Неплохое время в конце второй свободной практики, однако машина по-прежнему сложна в управлении. Темп определённо есть, но на данный момент борьба идёт с минимальным отрывом, так что в квалификации всё будет зависеть от того, насколько хорошо мы выступим. Спасибо Лео [Форнаролли] за поддержку во время первой свободной практики. Нам ещё многое предстоит отработать за ночь, но основа уже заложена», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

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