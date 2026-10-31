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Ферстаппен отреагировал на темп «Феррари» после двух практик ГП Мексики

Ферстаппен отреагировал на темп «Феррари» после двух практик ГП Мексики
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги двух практик Гран-при Мексики. В первой его заменил юниор «Ред Булл» Аюму Иваса, а во второй он показал пятое время.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Выдалась непростая сессия, и мы, вероятно, могли бы выступить чуть лучше, однако оказались не так уж далеко [от лидеров]. Здесь своего рода особый вызов, поскольку большая высота всегда довольно экстремальна. Сложно со сцеплением и скольжением, но, думаю, все остальные скажут то же самое — на этой трассе никогда не чувствуешь себя отлично.

Есть кое-что, что нужно тонко настроить, и нам просто нужно найти больше скорости в машине, чтобы совершить настоящий скачок. Мы также получили немного повреждений из-за инцидента с Лиамом [Лоусоном]. «Феррари» выглядели быстрыми; это трасса, где нужно больше производительности на низких скоростях, так что это должно сочетаться с их сильн