Ферстаппен отреагировал на темп «Феррари» после двух практик ГП Мексики

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги двух практик Гран-при Мексики. В первой его заменил юниор «Ред Булл» Аюму Иваса, а во второй он показал пятое время.

«Выдалась непростая сессия, и мы, вероятно, могли бы выступить чуть лучше, однако оказались не так уж далеко [от лидеров]. Здесь своего рода особый вызов, поскольку большая высота всегда довольно экстремальна. Сложно со сцеплением и скольжением, но, думаю, все остальные скажут то же самое — на этой трассе никогда не чувствуешь себя отлично.

Есть кое-что, что нужно тонко настроить, и нам просто нужно найти больше скорости в машине, чтобы совершить настоящий скачок. Мы также получили немного повреждений из-за инцидента с Лиамом [Лоусоном]. «Феррари» выглядели быстрыми; это трасса, где нужно больше производительности на низких скоростях, так что это должно сочетаться с их сильн