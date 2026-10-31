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Юниор «Мерседеса» заявил о переговорах о месте в одной из команд Формулы-1

Юниор «Мерседеса» заявил о переговорах о месте в одной из команд Формулы-1
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24-летний датский автогонщик и член академии «Мерседеса» Фредерик Вести после выступления в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1 заявил, что ведёт переговоры с одной из команд по поводу места боевого пилота.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
30 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.128
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.659
3
Фредерик Вести
Mercedes AMG F1
+0.733

«Сейчас ведутся переговоры о месте в одной из команд, если честно, положил на него глаз. Думаю, я был бы очень и очень хорош за рулём этой машины, а попасть в Формулу-1 было моей целью с тех пор, как я начал участвовать в гонках. Я мотивирован как никогда, мне не терпится оказаться в пелотоне стартовой решётке», — приводит слова Вести издание The Race.

В первой практике Фредерик показал третье время, уступив Андреа Кими Антонелли 0.074.

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