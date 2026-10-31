Юниор «Мерседеса» заявил о переговорах о месте в одной из команд Формулы-1

24-летний датский автогонщик и член академии «Мерседеса» Фредерик Вести после выступления в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1 заявил, что ведёт переговоры с одной из команд по поводу места боевого пилота.

«Сейчас ведутся переговоры о месте в одной из команд, если честно, положил на него глаз. Думаю, я был бы очень и очень хорош за рулём этой машины, а попасть в Формулу-1 было моей целью с тех пор, как я начал участвовать в гонках. Я мотивирован как никогда, мне не терпится оказаться в пелотоне стартовой решётке», — приводит слова Вести издание The Race.

В первой практике Фредерик показал третье время, уступив Андреа Кими Антонелли 0.074.