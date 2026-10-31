Хэмилтон — о темпе «Феррари» после двух практик Мексики: не знаю, сможем ли выжать больше

Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») подвёл итоги двух практик Гран-при Мексики, где показал четвёртое и 11-е время.

«Если посмотреть на скорости «Мерседеса» и «Ред Булл», они по-прежнему огромны. Они всё ещё быстрее в конце прямых, как и в каждой гонке. Так что турбо просто не даёт разницы. Они по-прежнему выигрывают больше в конце прямых.

Думаю, мы всё ещё теряем две-три десятых секунды. Но болид ведёт себя действительно хорошо. Наша машина работает очень хорошо, по всей видимости, на такой трассе, как эта. Думаю, она способна конкурировать в квалификации. Но не знаю, что именно остальные делают в квале. Все, похоже, прибавляют целый шаг. Не знаю, сможем ли мы выжать чуть больше», — приводит слова Хэмилтона The Race.