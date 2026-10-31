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Расселл обозначил проблемы машины после двух практик ГП Мексики

Расселл обозначил проблемы машины после двух практик ГП Мексики
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о проблемах с машиной после двух практик Гран-при Мексики, где показал третье время во второй тренировке. В первой практике его заменял Фредерик Вести.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Обе «Феррари» выглядели очень сильно, и это было ожидаемо перед уикендом. Думаю, мы всё ещё не полностью освоили новый пакет обновлений, на мой взгляд, мы видим, что есть некоторые ограничения по балансу, которые нам трудно преодолеть.

Я бы сказал, сейчас что Кими, что я, вероятно, находимся намного дальше нужного окна баланса, это похоже на то, что мы видели в Малайзии, чем на то, что удалось Кими [Антонелли] найти в Остине. Надеюсь, за ночь мы с