Расселл обозначил проблемы машины после двух практик ГП Мексики

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о проблемах с машиной после двух практик Гран-при Мексики, где показал третье время во второй тренировке. В первой практике его заменял Фредерик Вести.

«Обе «Феррари» выглядели очень сильно, и это было ожидаемо перед уикендом. Думаю, мы всё ещё не полностью освоили новый пакет обновлений, на мой взгляд, мы видим, что есть некоторые ограничения по балансу, которые нам трудно преодолеть.

Я бы сказал, сейчас что Кими, что я, вероятно, находимся намного дальше нужного окна баланса, это похоже на то, что мы видели в Малайзии, чем на то, что удалось Кими [Антонелли] найти в Остине. Надеюсь, за ночь мы с