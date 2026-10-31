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Техдиректор «Ред Булл» оценил темп «Феррари» в двух практиках ГП Мексики

Техдиректор «Ред Булл» оценил темп «Феррари» в двух практиках ГП Мексики
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Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал итоги двух практик Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

«Думаю, в низкоскоростных поворотах с начала года они явно на высоте, и у них явно много прижимной силы для низких скоростей. После — посмотрим, что мы сможем извлечь. Думаю, мы недалеко, надеюсь, что сможем бросить им вызов.

Шины перегреваются в последнем секторе. Очевидно, главная проблема во второй тренировке была в том, что температура трассы упала более чем на 10°C. Для отрезка в гоночном темпе это было не очень показательно относительно того, что мы увидим в воскресенье. Тогда нам нужно быть очень осторожными в этом аспекте. Так что деградация будет выше, возможно, «медиум» будет лучше», — приводит слова Ваше The Race.

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