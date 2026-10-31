Техдиректор «Ред Булл» оценил темп «Феррари» в двух практиках ГП Мексики

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал итоги двух практик Гран-при Мексики.

«Думаю, в низкоскоростных поворотах с начала года они явно на высоте, и у них явно много прижимной силы для низких скоростей. После — посмотрим, что мы сможем извлечь. Думаю, мы недалеко, надеюсь, что сможем бросить им вызов.

Шины перегреваются в последнем секторе. Очевидно, главная проблема во второй тренировке была в том, что температура трассы упала более чем на 10°C. Для отрезка в гоночном темпе это было не очень показательно относительно того, что мы увидим в воскресенье. Тогда нам нужно быть очень осторожными в этом аспекте. Так что деградация будет выше, возможно, «медиум» будет лучше», — приводит слова Ваше The Race.