«Не пью воду из-под крана». Норрис — о правилах в поездках на фоне заболеваний у пилотов

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о своём режиме в поездках на фоне недомогания у трёх пилотов на Гран-при Мексики.

«Я довольно простой человек, так что стараюсь избегать всей этой экзотической еды. Держусь пасты, просто придерживаюсь пасты и иногда немного курицы. Здесь [в Мексике] я не пью воду из-под крана. Чищу зубы бутилированной водой и всё такое, так что это простые вещи. Я болел здесь в прошлом и так же в Бразилии, так что думаю, со временем всё становится немного более предсказуемым, ты знаешь, чего избегать. К счастью, поскольку я довольно привередлив в еде, избегаю многого из того, что может меня свалить, но ещё просто отдыхаю.

У меня свободны понедельник и вторник — просто для себя, чтобы ничего не делать, ты даже не осознаёшь, но даже маркетинговые дни сильно выматывают. У меня не так много времени на восстановление, хотя это всего лишь разговоры и размышления о вещах весь день, но когда ты гоняешься, когда в разъездах, тебе нужен хороший отдых.

Мой режим подготовки из-за перелётов? Это просто сон, прибытие в города вовремя, а многие люди вылетают очень поздно. Предпочитаю приезжать очень рано, но здесь у каждого свой подход», — приводит слова Норриса RacingNews365.