«Ред Булл» заменит днище машины Ферстаппена после инцидента с Лоусоном в тренировке

Команда Формулы-1 «Ред Булл» заменит днище болида RB22 четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена после его инцидента с новозеландцем Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» во второй практике Гран-при Мексики, о чём сообщили в издании Motorsport.

Инцидент произошёл в начале сессии. В 11-м повороте Ферстаппен попытался опередить новозеландца по внутренней траектории, однако Лоусон не уступил и на выходе из 12-го поворота вытеснил Макса на обочину. Тот не сбросил газ и, возвращаясь на трассу в 13-м повороте, врезался в машину Лоусона. Удар не был сильным, но привёл к повреждению переднего антикрыла на болиде новозеландца. Кроме того, из-за оставшихся на асфальте обломков заезды были прерваны красными флагами.