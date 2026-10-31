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«Ред Булл» заменит днище машины Ферстаппена после инцидента с Лоусоном в тренировке

«Ред Булл» заменит днище машины Ферстаппена после инцидента с Лоусоном в тренировке
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» заменит днище болида RB22 четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена после его инцидента с новозеландцем Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» во второй практике Гран-при Мексики, о чём сообщили в издании Motorsport.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
31 октября 2026, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:17.827
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.103
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.106

Инцидент произошёл в начале сессии. В 11-м повороте Ферстаппен попытался опередить новозеландца по внутренней траектории, однако Лоусон не уступил и на выходе из 12-го поворота вытеснил Макса на обочину. Тот не сбросил газ и, возвращаясь на трассу в 13-м повороте, врезался в машину Лоусона. Удар не был сильным, но привёл к повреждению переднего антикрыла на болиде новозеландца. Кроме того, из-за оставшихся на асфальте обломков заезды были прерваны красными флагами.